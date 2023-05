Adeline BERTHEAULT

Titulaire d'un Master en Ressources Humaines, j'étais jusqu'à juin dernier responsabledu développement des RH. Je souhaite continuer d'évoluer dans une entreprise où les RH ont une fonction centrale et font partie intégrante de la stratégie d'entreprise. Je faisais partie du comité de direction et ai joué un rôle déterminant dans l'accompagnement du changement engagé par le directeur de site ces quatre dernières années. Je suis intervenue tant au niveau des compétences des salariés (formation, mobilité interne), de l'aspect légal des RH que des actions de communication.



J'ai participé à la définition des plans d’actions RH et de la stratégie de l’entreprise (recrutement, GPEC, formations), j'ai effectué le suivi des entretiens individuels afin de développer la qualification des salariés, favoriser leur implication dans un projet d’évolution professionnelle, développer les mobilités professionnelles internes, et optimiser les dispositifs de formation.



J'ai une vision RH généraliste et je peux aborder la fonction Ressources Humaines dans tous ses aspects en gardant une vision globale des problématiques et des enjeux liés à la gestion de cette fonction au sein de l'entreprise. Mes connaissances en droit du travail (convention collective de l'UIMM Doubs) associée à une veille réglementaire permanente, me permettent d'apporter le conseil et le support nécessaires aux opérationnels.



Parce que la ressource humaine est la plus grande ressource de l'entreprise, parce que sans une bonne gestion de cette ressource, l'entreprise ne peut avancer. Voilà ce qui définit ma vision. Si votre vision est la même que la mienne, alors peut-être serons-nous amener à nous rencontrer. N'hésitez pas à me contacter.....



Avant mon Master, j'ai obtenu une maîtrise d'anglais à l'université de Franche-Comté. J'ai vécu deux années aux Etats-Unis, pays qui me fascine de par sa démesure et ses contradictions, mais aussi et surtout pour la gentillesse et l'ouverture d'esprit de sa population.



En dehors des études et du travail, mon plus grand hobby est la découverte de nouvelles cultures, de nouvelles populations, la découverte de l'autre... De pair avec les voyages va une grande passion pour la photo. J'aime également le cinéma, et les activités manuelles en tout genre.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Marketing

Communication

Export

Gestion de projet

Développement des compétences

GPEC

Développement RH

Gestion des compétences

Gestion des ressources humaines

Communication RH

Traduction anglais français