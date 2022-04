Laurence GOLDBERG

Après avoir occupé des postes budgétaires et financiers pendant 4 ans dans le secteur de la santé, j'ai rejoint l'assurance chômage, à l'Unédic, sur une fonction de contrôle de gestion couvrant l'ensemble du réseau (métropole et DOM) jusqu'à la fusion fin 2008 avec l'ANPE. Je me suis alors positionnée sur un poste de chef de projet à la Direction de la Maîtrise des risques et du contrôle interne pendant un an.



J'assure actuellement le contrôle de gestion et la coordination des achats au sein de la Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales.



Ces expériences m'ont permis de renforcer et développer 5 domaines de compétences :

- Contrôle de gestion (prévoir, fiabiliser, gérer, rationaliser, alerter, piloter, réviser, maîtriser les dépenses, écouter et comprendre les besoins, préconiser des solutions)

- Pilotage des achats (appliquer les procédures liées aux marchés, veiller au respect du cadre juridique, suivre les contrats)

-Communication (conduire des réunions, rédiger des synthèses et des notes d'information, écouter, argumenter, convaincre, former)

- Management hiérarchique (anticiper, organiser, structurer, mobiliser, déléguer, analyser, décider)

- Management transversal (animer des réseaux, conduire des projets, faire émerger des idées)



Mes compétences :

SAP

Contrôle de gestion

Management