Laurence GOUMEAUX

Je suis formatrice, consultante et coach.



Je forme dans différents domaines tels que la communication, la gestion de la relation client par téléphone et en présentiel, la gestion du stress, la qualité, le management, la diagnosticité, la formation de formateurs.



Je suis consultante spécialisée en supports téléphonique et de proximité. Je réalise des audits tant sur le plan fonctionnel, qu'organisationnel.



Je suis également coach à tous les niveaux de la hiérarchie, depuis l'agent d'accueil jusqu'au manager.



Je réalise également du coaching en développement personnel.