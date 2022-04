Laurence GRANIER

A la suite de la validation du DESCF et d’un Master en Contrôle de gestion, j’ai intégré depuis 6 ans les Grands Moulins de Paris (groupe Nutrixo). Après avoir effectué des tâches diverses d’analyse et de consolidation des données dans le cadre du réporting Groupe , il m’a été rapidement proposé de prendre en charge la mise en place de Cognos Planning (outil d’élaboration budgétaire) puis celle de Gognos BI (solution décisionnelle). Cette activité me permet de travailler directement en collaboration avec la DSI et les RAF des sites (50 personnes) et de participer à toutes les étapes de mise en place de ces projets (analyse des besoins, rédaction des cahiers des charges, formation des utilisateurs). Aimant travailler en équipe, ce poste m’a permis de développer esprit d’initiative, capacité d’analyse et de synthèse et qualités relationnelle.



Mes compétences :

Business

Cognos

Contrôle de gestion

Expertise comptable

Gestion de projet

Méthode & organisation

Organisation

Performance

Pilotage

Pilotage de la performance

Relationnel

Technicité

Travail d'équipe