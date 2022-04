Laurence GREUILLET

Titulaire d'un Bac + 5 IUP Juriste d'entreprise Mention Management et Fiscalité des Entreprises, mon parcours professionnel m'a permis d'appréhender le:

-Droit des Contrats

-Droit des Sociétés et Procédures Collectives

-Droit de la Propriété Intellectuelle

-Droit Social



Lors de mes dernières expériences professionnelles, j'ai pu m'exercer dans:

- La rédaction d'actes (Assemblées Générales, baux commerciaux,Contrats divers)

- La négociation de contrat

- Le Conseil Juridique

- Secrétariat juridique

- Veille Juridique

- Gestion de contentieux et pré-contentieux



Je me tiens à votre disposition pour tout autre renseignement.



Mes compétences :

Droit de la propriété intellectuelle

Droit social

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit des affaires