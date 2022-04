Laurence GUICHARD

Déléguée médicale depuis 14 ans ,j'ai aussi des compétences de vente "pure et dure" payée uniquement à la commission : j'ai donc les techniques d'influence et techniques de vente ,avec management d'équipe .



Mon but est de changer de carrière tout en restant dans le médical et/ou la vente : déléguée pharmaceutique ,déléguée médicale dans les produits naturels... ou déléguée commerciale en matériel médicale motiveraient mon appétence au travail et aux résultats. ..ou ,le domaine bancassurance m'attire vraiment aussi !





J'ai le parcours polyvalent , donc adaptable facilement...et ce parcours montre ma motivation au travail constructif !

Je recherche une belle collaboration de confiance pour construire l'avenir en terme positif et en terme de réussite !



Mes compétences :

COMPETENCES PROFESSIONNELLES VENTE / CONTACT CLI