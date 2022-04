Laurence GUIVARCH FAIVRE

Avec 9 ans d’expérience en France, Angleterre et Chine dans des entreprises agroalimentaires internationales, j’ai développé dans mes différents postes en R&D, Production et Qualité un solide savoir-faire technique et des compétences de leadership.



Reconnue comme une collaboratrice orientée vers l’action, je sais communiquer une vision claire et définir un climat de performance élevée. Ma rigueur, ma capacité d’adaptation et mes qualités de communication me permettent de mener à bien mes projets avec succès.



Récemment installée dans le Puy de Dôme, je suis disponible pour relever de nouveaux défis dans les domaines de l’Innovation et de la Production.