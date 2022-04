Laurence GUYARD

Mon expertise pluridisciplinaire alliant AMOA, Gestion des Systèmes d’Informations Marketing, et Webmarketing/Communication, fédère au sein d’un profil unique, des qualités de compréhension informatique métier, de connaissance des SI, d’expertise des outils marketing digitaux, de gestion de la performance par la maîtrise des tableaux de bord ainsi que de réelles capacités rédactionnelles et de communication.





Mes compétences :



• Marketing digital & Communication :

- Gestion de sites Internet, content marketing,

- Organisation / Participation à des événements et salons,

- Gestion des Relations Presse,

- Référencement : SEO (contenu et technique), SEA (adwords, display),

- Gestion de campagnes e-mailings (création, ciblage, routage, tracking, intégration des retours),

- Community management (Twitter, Facebook, LinkedIn, Viadeo, Google+, Youtube),

- Analyse de la performance de la stratégie marketing,

- Gestion des budgets marketing.



• Gestion des Systèmes d'Information Marketing :

- Gestion marketing de bases de données BtoB/BtoC,

- Business Intelligence (analyse décisionnelle),

- Datamining (études statistiques quantitatives et qualitatives),

- Gestion de la Qualité des Données et des flux d'informations.



• Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information :

- Appels d’offres en choix de solutions

- Audit des process métier,

- Expression des besoins utilisateurs et de solutions

- Cahier des charges fonctionnel

- Spécifications Fonctionnelles générales, détaillées

- Scénarios de tests

- Cahier de recette / Dossier de tests

- Reporting indicateurs clés / suivi d’avancement

- PV de recette

- Accompagnement des utilisateurs : Guide utilisateur, FA, formation,

- Dictionnaire des données.



Gestion des données Marketing

Qualité des données

Informatique Décisionnelle BI

Direction de projet

Base de données

Marketing Opérationnel

Data mining

Mail marketing

Gestion de contenus Web

Maitrise d’Ouvrage informatique et CRM

Business Intelligence

Audit

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Prestashop

WordPress

ECommerce

SPSS

Restitution

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Access

Evénementiel

Audit qualité

Rédaction de contenus web

Gestion de la qualité

Google analytics

GIMP

Google Adwords

Joomla

Google Web Toolkit

Drupal