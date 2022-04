Laurence GUYARD

Docteure en Sociologie, les expériences ont conduite à investiguer différents domaines de la vie sociale :

- Santé : politiques publiques, relation patient/médecin, féminisation des professions médicales, médicalisation du corps et de la sexualité ;

- Travail : organisation ; implication des salariés

- Mobilité : parcours migratoires, intégration aux grandes écoles et insertion professionnelle de jeunes d’origine populaire

- Mécénat d’entreprise : Responsabilité Sociale des Entreprises ; Mécénat social



Rompue aux techniques de l’entretien et de l’observation, dotée d’excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles, autonome dans la conduite des études et la gestion de projet, je recherche actuellement de nouvelles opportunités professionnelles et notamment l’émulation, le dynamisme et l’enrichissement du travail d’équipe pour faire dialoguer sciences sociales et acteurs économiques et politiques.



Mes compétences :

Genre

Sociologie du corps