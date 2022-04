Depuis 2007,jai changé d orientation professionnelle,j ai su repartir a zero dans les domaines,je suis devenue auxiliaire de vie sociale,diplome d etat AVS obtenu grace a la VAE,je me suis investit des le depart en demandant un maximun de formation,entre autre sur la maladie d'Alzheilmer,parkinson,sclerose en plaques,Avc,accompagnement fin de vie,....en devenant menbre actif du reseau ville hopital Sida Hepatites,ainsi qu'auditeur interne qualité Afnor,j'ai su m adapter a de nouvelles fonctions tout en puisant dans mes anciennes pour etre la plus professionnelle possible en gardant toute mes valeurs humaines et morales

j ai décidé aussi de vivre mes reves plutot que de rever ma vie!

Debut 2013 je demenage dans les Cotes d'ARMOR,un reve de 25ans,je continuerai d exercer mon activité ds le secteur medico social tout en créant une micro entreprise de colocation intergeneration; c est un mode de vie qui se generalise de plus en plus,en mettant en contact des individus de generations differentes,cela permettras a la personne agee de rester a son domicile,tout en acceuillant contre services et ou participation financiere une personne seule ou famille monoparentale.

C est aussi une façon d entretenir son bien immobilier.

Si les années passent, ma motivation de bouger,d 'avancer,de progresser reste la meme,peut etre encore plus forte grace a mon vécu!

Je possède une expérience commerciale de 25ans,dont 11ans en tant que chef d'entreprise ,ce qui m'a permise de satisfaire et de fideliser une clientèle,ce qui a toujours été ma priorité dans le relationnel.



Acceuillir,conseiller,orienter vers des ventes additionnelles,stimuler et manager une équipe forment la trame de mon parcours.

Professionnalisme,dynamisme,comunication,autonomie,disponibilité esprit d'analyse et d'équipe,ainsi que le goût du challenge,sont des atouts que je souhaite mettre au service de

votre société.



Un regard sur mon CV vous permettra d'évaluer mes compétences.





Laurence HADROT



Mes compétences :

Articles

Autonomie

Auxiliaire de vie

Auxiliaire de Vie Sociale

Charisme

Décoration

Détermination

Disponinilité

Dynamisme

Ecoute

Esprit d'équipe

Esthetique

Immobilier

Luxe

Management

Prêt à porter

Professionnalisme

Relationnel

Responsable de Secteur

Santé

Soins palliatifs

Thalassothérapie

Vente