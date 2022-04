Laurence-Hélène SCHWAB

Issue d'une filière communication (Master 1 conception de produits médiatiques), j'ai acquis des compétences rédactionnelles (conception, rédaction, mise en page de divers documents de communication : affiche, plaquette, journal interne, newsletter, livret d'accueil...).

J'ai également participé à l'organisation d'évènements : pose de première pierre, forum métier, visite de patrimoine,...).

Au niveau externe, j'ai élaboré des communiqués de presse, dossiers de presse, contact et relance presse.

Mes stages et emplois m'ont permis de développer des qualités de création d'organisation, de rédaction, .

Je propose les moyens et choisis les supports de communication, conçois donc les contenus des messages et mets en oeuvre les actions de communication les plus efficaces pour les cibles désignées.



Mes compétences :

créativité

organisation

rédaction