Laurence HELFRICH

Après 7 ans d'expérience en gestion de projets et à l'occasion d'un départ à l'étranger, j'ai souhaité réorienter ma vie professionnelle vers une activité souple et compatible avec ma vie personnelle tout en gardant des perspectives intéressantes.



J'ai donc décidé de travailler en tant que partenaire indépendant pour une société internationale cotée en bourse qui a construit sa réputation sur ses 28 ans d’expertise dans les soins cosmétiques, et en particulier anti-âge. Son avance significative en recherche et développement lui confère une véritable valeur ajoutée et en fait le leader exclusif dans le domaine en pleine croissance de la cosmétogénomique.



Mon rôle en tant que partenaire consiste à contribuer activement au développement commercial et relationnel de l’entreprise au travers de la présentation des produits mais aussi et surtout en accompagnant des "entrepreneurs" qui comme moi souhaitent accéder à un business model unique où chacun peut évoluer selon son propre rythme mais pas seul, dans le monde entier, en toute liberté, sans limite de rémunération et surtout sans aucun risque financier.