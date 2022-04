Laurence HERMELIN

Passionnée par l'univers du web, du e-marketing, des arts graphiques et des nouvelles technologies depuis toujours.



J'ai acquis en 10 ans une expérience très riche dans la gestion de projets web.

L'audit et la mise en place de stratégie e-marketing pour des clients grands comptes sont autant de challenges à remplir : créer du trafic, fidéliser, fédérer et surtout apporter via le web des contacts de qualité générateurs de CA . Le ROI est le maître mot !



Mes compétences :

WebDesign

Marketing opérationnel

E-mailing

SEO/SEM

E-Marketing

Communication

Marketing stratégique