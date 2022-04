Laurence HERVE

20 ans d'expérience en Ecoute Client et Qualité de Service, Sécurité Sanitaire et HACCP, Santé et Sécurité des Hommes, Qualité de Vie au Travail, Relations sociales et gestion des compétences en entreprise et organisme de formation.



Spécialiste de la mise en place et de l'audit de systèmes de management certifiés (ISO 9001 et 14001, OHSAS 18001) et de l'accompagnement de démarches de progrès.



Passionnée de l'écoute et de la relation client, ayant mené un parcours en QHSE et en RH, je peux vous aider à porter un regard différent sur votre organisation.



Je suis aujourd'hui à la recherche de nouvelles opportunités dans le conseil, la formation ou l'animation.



Contactez moi !

l.martelherve@outlook.fr



Mes compétences :

Environnement

Qualité

Ressources humaines

Sécurité

Conseil

Communication

Audit

Gestion de projet

Conduite du changement

Formation

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

OHSAS 18001

HACCP

Sécurité alimentaire

5S