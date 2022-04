Laurence HOLLOBON-BABÉ

Depuis 2011 : Groupe Bel. Pilotage RH Executives, Training & Learning, Recrutement jeunes talents, mobilité, process évaluation annuelle et People reviews



2009 - 2011 : Responsable RH France Parfums Christian Dior, Gpe LVMH. Pilotage projet d'entreprise et rénovation RH.



2007-2009 : Directeur Cabinet Transformance : accompagnement de transformations d 'organisations. Team Building, projets de mobilisation. Gpe PPR, Club Med.



Depuis 2004: Directrice Pôle Evaluation, Cabinet SWEN SYNERGIE : Gestion de carrière, formation, coaching, outplacement-promotion pour cadres confirmés (40 ans et +) d'après la méthodologie Cadre40.



1998-2003: C&L puis PwC, à Paris, Stuttgart et Zurich.

Consultante HRM: Communication, Développement RH, Change Management, Audit et réorganisation RH.



1996-1997: Responsable RH junior, SCOR, Paris.