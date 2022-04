Laurence ISAAC

Près de dix années d'expérience dans le domaine de la formation en Opca sur des postes à forte polyvalence.



Volontaire et persévérante, je me donne toujours à fond dans tout ce que j'entreprends.



Savoir-être : rigueur, sens de l'organisation et du relationnel.











Mes compétences :

Interface client

Gestion de processus

Contrôle qualité des données

Saisie informatique

Gestion de dossier