Laurence JACQUENOD

J’occupe la fonction de graphiste, je crée des plaquettes de présentation, des affiches, des flyers pour les services ou les laboratoires de l’UPMC.

Je réalise également des génériques, des animations pour la vidéo, en collaboration avec l’équipe vidéo du CPM.

Je travaille aussi avec l’équipe WEB ; je réalise des icônes, des mises en page voire des petits sites Web.

Les formations que j’ai suivies auprès des éditeurs de suites graphiques tels que Flash, Illustrator, Maya ou Photoshop m’ont permis de développer et d’améliorer mes compétences.

Je maitrise parfaitement les outils de la suite CS d'Adobe : Indesign, Illustrator, Photoshop, Flash, Dreamweaver. Le connais parfaitement la suite Office et son équivalent libre.

J'ai travaillé sous Windows et Mac, donc je connais les deux environnements.



Mes compétences :

CSS

Culture

Flash

Graphisme

indesign

PAO

Video

Web