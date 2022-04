Laurence JAGER

Enthousiaste et passionnée, j'aime conduire de nouveaux projets porteurs pour l'entreprise. Mon back ground est à la fois technique et commercial. J'ai assumé des fonctions qualité et productivité dans des secteurs exigeants. Cela me donne de l'aisance dans les échanges avec les parties prenantes. Véritable relais de la politique d'entreprise, j'acte selon des valeurs d'éthique et de loyauté.



Spécialisée en achats depuis 15 ans, j'ai exercé pour des PME françaises et pour des groupes d'envergure internationale.



Expériences acquises dans les secteurs :

☑ Pharmacie,, Automobile,, Agro-alimentaire, Pétrochimie, Biotechnologie, Médical Device



Création et déploiement de la fonction achat :

☑ Management d’équipe, de projets, conduite du changement

☑ Compétences en achats stratégiques, projets, planification, approvisionnements.



Expertises :

☑ Stratégies des Achats

☑ Analyses & Sourcing achats

☑ Négociations

☑ Management de projets, d'équipes



https://fr.linkedin.com/in/laurencejager



Expériences précédentes : Consulting



Approche personnalisée et globale de la fonction achat !

► l'oeil de l’Expert pour voir plus loin

► une oreille attentive pour recueillir vos recommandations

► des épaules pour étayer vos projets

► le bras droit pour vous conseiller dans vos choix

► de la flexibilité dans les modalités d'exécution des missions



Profil à jour ici :



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Budgets

SAP ERP

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO/TS16949

ISO 9001 Standard

ISO13485

IBM AS400 Hardware

Baan

Audit

Manager

Gestion de projet

Autonomie professionnelle

Optimisation des process