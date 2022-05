Linda BOUSSOUAK

J'accompagne les managers et dirigeants , en Alsace-Lorraine et ponctuellement sur la France entière, en individuel ou collectif dans :



- Le Développement de leurs fonctions et le développement de la cohésion d'équipe

- La Stratégie d’entreprise

- L' Accompagnement au changement (transition, réorganisation, rachat, transmission, création..)



Ma vocation est de vous accompagner à révéler les FORCES VIVES sur lesquelles se fondront vos futures réussites.



Pour atteindre cet objectif, je mets à votre service :



- plus de 10 ANS D’EXPÉRIENCES dans des fonctions marketing et commerciales en France et à l'étranger, dans des grands groupes internationaux, organismes publics et TPE-PME.



- des méthodes innovantes qui centrent l'humain au coeur de la réussite des transformations collectives et organisationnelles.



- Un réseau d'experts pour vous apporter une réponse au plus proche de vos enjeux opérationnels.





N'hésitez pas à me contacter pour faire connaissance et discuter ensemble de votre projet d'avenir



« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. »....Osez réussir autrement



Mes compétences :

Communication - Marketing

Vente B2B

Maitrise de l' environnement TPE-PME

Développement commercial

Coaching et team-building

Conduite du changement