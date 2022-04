Laurence Joséphine DOGUE

Spécialiste en gestion de l'information, des outils et méthodes de veille, j'ai mis en exergue mes compétences lors de mes différentes expériences. Aujourd'hui, formée à la maîtrise des méthodes et outils de gestion du système d'intelligence économique, je crois que l'utilisation de l'intelligence économique et ses stratégies est un facteur clé de succès en communication. Dynamique et créative, je cherche activement aujourd'hui à intégrer un service de communication axée intelligence économique dans le cadre d'une alternance ou d'un stage. N'hésitez pas à me contacter pour vos offres de collaboration.





Mes compétences :

Veille

Administration de bases de données

Web 2.0

Business Intelligence

Communication

Microsoft Office