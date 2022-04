Laurence JOSSET

Depuis 2011, j'occupe la fonction de technico commerciale B to B terrain PARIS Ile de France en vente de produits de décoration, de protection et d'entretien des bois (peintures vernis huiles mastics colles) à un réseau de distribution professionnelle (Négoces spécialisés et grossistes peintures)



Mes compétences :

Anglais

Anglais commercial

autonome

Bon relationnel

Commercial

Commerciales

dynamique

Motivée

Persévérante

Présentation

Réactive

Relationnel

SAP

Sphinx

Technique

TOEIC