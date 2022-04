Laurence JOUENNE

Je suis Attachée de Direction - une expérience de plus de 10 ans dans cette fonction - en recherche active d'un poste dans la région Rochelaise. (Mon CV est en ligne).

Souhaitant mettre à profit ce" temps libre", j'ai décidé de me lancer dans la création et le démarrage d'une ME "d'Assistance & Conseil Administratif" destinés aux particuliers et professionnels TPE - PME-PMI - Artisans, rencontrant des problèmes face à la "paperasserie administrative".

Et qui souhaitent, ou profiter un peu plus de leur temps libre, ou bien se recentrer sur leur cœur de métier. Bref se décharger de nombreuses tâches que je peux assumer pour eux.

Désirant faire connaître mon activité afin de proposer mes services, je m’adresse à un réseau susceptible de pouvoir diffuser et faire connaître ma "Société", enfin ma microentreprise pour l'instant !





Mes compétences :

L'expérience

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Entreprises Management

Customer Relationship Management

Consolidations

CSP