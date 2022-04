Laurence JOVET

Parcours



J’ai travaillé plus de 15 ans dans la création de tissus pour la mode : j’ai appris à associer les coloris, les matières, les motifs et à développer mon sens de l’esthétique. Au cours de nombreux voyages en Europe, j’ai pu affûter ma curiosité et mon goût pour la nouveauté. Mais surtout, cette expérience m’a appris qu’il faut savoir écouter et s’adapter aux exigences sans cesse renouvelées des clients.

En 2012, j’ai décidé de créer mon entreprise afin de pouvoir me consacrer entièrement à mon autre passion : l’agencement et la décoration des espaces.

J’ai donc suivi une formation complète afin d’acquérir les connaissances professionnelles nécessaires pour vous proposer une prestation exhaustive et sérieuse.



Philosophie



Parce que l’environnement dans lequel nous vivons et travaillons a une influence majeure sur notre bien-être, nos émotions et notre performance, il est essentiel de savoir répondre aux demandes des personnes qui veulent améliorer leur intérieur, qu’il soit professionnel ou privé.

Chaque client, chaque problématique est unique et j’aime chercher pour chacun la solution qui lui correspond au mieux.

Le projet est un moment de rencontres et d’échanges. Sa réussite, votre satisfaction, tient essentiellement à la qualité d’écoute vis-à-vis de vos attentes et l’analyse de vos besoins.

Rigoureuse et dynamique, je tiens à établir une relation de travail saine, dans laquelle le dialogue et la confiance sont un moteur essentiel pour la réussite de votre projet et votre satisfaction.



Mes compétences :

Dessin

Aménagement intérieur

Microsoft Word

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop CS5

Marketing

Décoration intérieure

Merchandising

Couleurs et Matières