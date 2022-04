Laurence JULIEN

Plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des ressources humaines, l’insertion professionnelle et le reclassement dans des contextes très divers (conseil, hôtellerie, informatique, agronomie, banques) m’ont appris à comprendre les besoins des entreprises, et à accompagner les jeunes diplômés, les salariés et les demandeurs d’emploi.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Sourcing

Management

Gestion de projet