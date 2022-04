Laurence KALTENEGGER

Spécialiste en thérapies brèves (praticienne en Hypnose Ericksonienne et PNL), j'interviens dans le traitement de nombreux symptômes ou problématiques mentaux et/ou comportementaux :



- peurs et phobies,

- troubles sexuels,

- addictions,

- troubles alimentaires et gestion du poids,

- douleurs,

- tics (onychophagie, trichotillomanie...),

- confiance en soi, estime de soi, concentration, stress...



Je reçois sur rendez-vous dans mon cabinet de Champagne au Mont d'Or.



Mes compétences :

Praticienne en Hypnose Ericksonienne

Praticienne en PNL