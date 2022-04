Responsable Ressources Humaines généraliste, mon objectif est d’accompagner l’entreprise vers l’atteinte de la performance individuelle et collective.

A l’écoute, curieuse et forte de proposition, je me place naturellement en leader au sein d’un groupe. Réactive, je m’épanouis dans l’action, sur tout le volet RH :

La mise en place de la GPEC et la Formation en analysant les postes, les compétences pour l’élaboration du plan de formation et le besoin en recrutement (maintien des savoirs - acquisition de nouvelles compétences -recherche de nouveaux talents).

Le maintien d’un bon dialogue social en privilégiant la communication et l’échange d’informations entre les différents acteurs afin de favoriser les négociations nécessaires et l’accompagnement aux changements.

Le Management explicatif et participatif (accroissement du sentiment d’appartenance et création du lien) je manage aujourd’hui une équipe pluridisciplinaire de 10 personnes. Animation de réunions et pilotage de projet : Services – Programme de préventions …

Le recrutement de divers profils (intervenants – techniciens – prototypistes – ADV – Assistant RH – Gestionnaire Paie…) mise en place d’entretiens collectifs et élaboration du questionnaire métier.

Gestion des Rémunérations Elaboration, suivi et supervision du processus paie mise en place des tableaux de contrôles (plafond SS – déclarations Sociales – CICE - Réduction Fillon – Solde de tout compte…) et procédures conformément à la législation et recommandations de la cour de cassation.

L’administration du personnel Elaboration des contrats de travail (clause probatoire - télétravail - de non concurrence…), Gestion des absences ; congés ; RTT ; Tickets restaurant ; Paniers ; heures supplémentaires ; complémentaires ; choisies… Sanctions et Ruptures du contrat de travail

Je suis joignable par mail : laurence.keravec@gmail.comMobile et disponible de suite.



Mes compétences :

RECRUTEMENT

FORMATION

ASSISTANCE ET CONSEIL AUX MANAGERS

ADMINISTRATION DU PERSONNEL

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

VEILLE JURIDIQUE CONVENTIONNELLE ET APPLICATION DE

SUPERVISION PAIE

Recrutement- Formation- Dialogue Social - Rémunéra

SAGE - CEGID - EBP PAIE -LOGICIEL GTA - PACK OFFIC

Bulletins