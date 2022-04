Catherine KERAVEC

Forte de 9 années d’expérience en tant que responsable de l’administration des ventes au sein de la filiale française d’une multinationale américaine de logiciels informatiques, j'ai acquis la maîtrise du processus complet de l'ADV de comptes nationaux et multinationaux complexes.



Au cours de cette dernière expérience, j'ai beaucoup apprécié de travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales françaises et europeénnes car leur créativité et leur enthousiasme ont été très enrichissants et stimulants. J'ai été l'interface entre ces équipes et les autres services de la société (financier, juridique, production, développement produit)et ma sensibilité financière acquise au cours mon expérience en Crédit Management m'a permise de toujours trouver des solutions adaptées à la satifaction du client et aux intérêts de l'entreprise.



Le management d'une équipe multiculturelle a été une grande source de challenges, d'épanouissement et de satifaction tout comme l'interaction avec les directions commerciales, administratives, financières et juridiques.



Je recherche aujourd'hui un poste de responsable ADV afin d'exploiter pleinement mes compétences métier.



Mes compétences :

ADV

Anglais

Anglais courant

ERP

Informatiques

PLM

Satisfaction clients