Rodolphe CHAMPION

Depuis vingt ans, mon cursus DECF > cabinet d'expertise comptable > contrôle de gestion > direction financière en environnement international > Consulting ERP me permet d'appréhender la fonction financière en entreprise avec une vue d'ensemble.



Mes domaines de prédilection sont:

- l'organisation d'un service comptable

- les process de reporting/budget/forecast

- les systèmes et outils de traitement de l'information

- le contrôle interne et sa cohérence avec la stratégie

- l'amélioration des processus de l'entreprise



J'ai le goût pour le travail en équipe internationale pluridisciplinaire. Je recherche aujourd'hui un nouveau challenge (projet ponctuel ou s'inscrivant dans le cadre d'un poste fixe) à ajouter au portefeuille de mes réalisations.