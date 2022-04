Laurence LABORIE

Je suis graphiste et ce que j'aime dans ce métier, c'est donner forme à un message, à du contenu texte…

Faire que cette forme soit adaptée et qu'elle réponde à la problématique du client en matière de communication.



La communication passe en grande partie par le visuel et je joue donc avec la typo, les couleurs, leurs harmonies, les images, les formes de découpe afin que le message puisse être vu, lu et compris en un mot qu'il ait du sens !



Parce qu'il n'y a pas de création sans passion et de passion sans envie, voilà bientôt 15 ans que j'exerce ce métier avec la même envie et la même énergie.

C'est d'ailleurs elle, qui m'a poussé à devenir graphiste free lance après avoir longtemps exercé en agence !

De la conception à l'exécution je suis une graphiste complète, attentive à chacune des étapes du processus créatif et des contraintes techniques pour que le résultat imprimé soit celui attendu.



Mes compétences :

Attentive

Créative

Réactive