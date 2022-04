Laurence LABORIE

Je suis adjoint administratif au bureau des admissions de l'hôpital PURPAN.

Je suis spécialisée dans la gestion et la facturation des dossiers des ressortissants étrangers, parallèlement, je suis chargée du contentieux/redressement de facturation des séjours sur l'année en cours et les années antérieures.

J'ai également validé un diplôme de secrétaire médicale par le biais du CNED afin de pouvoir compléter mes connaissances et m'orienter d'avantage vers une plus grande collaboration avec les services de soins.