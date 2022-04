Née dans le nord de la France en 1967, le déclic photographique se déclenche dès l'adolescence avec la découverte d'un instamatic sur un banc dans un jardin public. Cette passion pour la magie de l'image ne la quittera plus, et ce même dans la poursuite de brillantes études d'ingénieur et au travers de tous ses voyages. À 24 ans, son diplôme en poche, Laurence découvre l'univers de la mode en devenant mannequin. Ce cheminement professionnel lui fait découvrir sa vraie vocation: photographe professionnel.

Dans les premières années elle réalise ses images essentiellement en extérieur dans des lumières naturelles, puis ses recherches sur la Beauté la conduisent vers la construction de la lumière en studio. "La lumière que je choisis pour chacun de mes shootings est l’élément qui va m'offrir la liberté de capter la beauté et l'émotion. La femme que j'aime évoquer est fragile mais séductrice, habitée et libre, elle occupe l'espace par sa présence".

Son regard sur la femme et sa quête d'esthétisme l'ont amenée à des lumières sophistiquées dans un univers à la fois épuré, aérien et élégant. Il n'y a pas de doute Laurence Laborie est une des photographes de mode artistique les plus douées de sa génération, ses récompenses au Festival de la photographie de mode à Cannes en 2008 et au Master Hasselbald en 2007, sans parler d'une liste de clients prestigieux comme: Audemars Piguet, Baume & Mercier, BMW, Messika Joaillerie, Make up for Ever ou de ses collaborations avec des magazines français et étrangers, VOGUE, L'Officiel, ELLE, HARPERS BAZAAR PHOTO, GLINT,

... le confirme. Sa sensibilité toute féminine, lui permet la synergie artistique de la beauté, de l'émotion et de la sensualité.

Laurence vit actuellement à Paris, et manage sa société de production, ARYWANKA Prods.

