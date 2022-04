Laurence LAFANECHERE

Ma volonté : Etre à la fois stratégique et opérationnelle.

- Spécialiste de la communication B to B, je conçois et mets en oeuvre depuis plusieus années des plans communication corporate, produits et interne dans plusieurs domaines d'activités.

- Fonctions : responsable marketing-communication chez Certivéa, filiale du CSTB, spécialiste des certifications environnementales (HQE) des bâtiments ; Responsable communication corporate, relations presse et évènementiel chez Facom, leader de l'outillage ; Chargée de communication chez Aventis Animal Nutrition.



Mes compétences :

Automobile

Bâtiment

Bricolage

Charte graphique

Communication

communication B to B

Communication responsable

Construction

Construction bâtiment

Développement durable

Édition

Environnement

Immobilier

Mailing

Maintenance

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Phoning

Presse

Publicité

réseaux sociaux

Responsable communication

Responsable marketing

Stategie

Stratégie

Vente