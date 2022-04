Laurence LAMORY

Bourguignonne de naissance, un BTS Informatique de Gestion et une dizaine d'années d'expérience en GPAO et planification, j'ai fait une escapade de 13 ans en Ile de France, où j'ai glissé sur la Gestion de Projet. Amorçage d'une changement de cap en 2010, conservant un attachement à ma région d'origine, j'ai créé mon entreprise afin de faire partager à qui veut bien toutes ces bonnes choses dont la Bourgogne et d'autres régions de France regorgent. Retour à la maison, en Bourgogne en 2013 où j'ai repris les chambres d'hôtes Le Clos du Merry à Jourx la Ville, que mes parents avaient crées en 1995 et lancement d'un projet de développement d'activité avec mon mari (chambres d'hôtes-camping-épicerie-bistrot). Au boulot ...