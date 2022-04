Laurence LAMY

J''assume la gestion des achats hors production de l'entreprise (50KF annuel : fournitures, EPI, consommables y compris hygiène), j'assure de ce fait l'économat (réapprovisionnement, Stockage, services aux utilisateurs). Je suis à l'écoute des clients internes et cherche la meilleure réponse en terme de rapport qualité/prix et solution aux problématiques rencontrées. Par ailleurs, je suis en gestion quotidienne du parc auto (flotte de 34 véhicules). J'ai très activement participé à l'organisation du déménagement de l'entreprise avec l'équipe services généraux_informatique 5 personnes. Elaborer le planning de libération des anciens locaux et de livraison des nouveaux. Sélectionner les prestataires adaptés à nos besoins. Je sais faire preuve de pragmatisme ce qui, au quotidien est utile pour trouver les ressources et organiser les activités pour répondre aux demandes des clients internes.



J'ai de bonnes capacités à gérer les priorités ; une excellente finesse de compréhension qui me permet d'être réactive face à l'imprévu et de fournir une bonne analyse des demandes particulières. Des qualités d'écoute et de délégation et un esprit d'équipe développé qui me permettent de me positionner en appui de nombreux services de l'entreprise.



Les achats et la logistique m'ont permis de me découvrir un intérêt pour la négociation, la logistique et l'organisation. Identifier les besoins et analyser le marché des fournisseurs et des produits sont des challenges que j'aime relever.

Seulement ceux qui prendront le risque d’aller loin découvriront jusqu’où on peut aller. - T.S. Elliot



