Laurence LARTIGAU

Formatrice à la Maison de la Formation de la CCI des Pyrénées-Orientales : CFA + Demandeurs d'emploi

Interventions sur :

- BTS Tourisme : Tourisme et Territoire / Parcours professionnel

- Mention Complémentaire Accueil Réception : Connaissance du territoire / Logiciel Eurotel / Préparation aux examens écrits et oraux

- Préparation aux métiers de la vente : Communication : les supports promotion commerciale

- Cap Tourisme : diagnostic et développement marketing d'entreprises touristiques (hôtels, résidents hôtelières, campings, restaurants)

- Jury d'examens



Mes compétences :

Communication

Stratégie web

Formatrice

Stratégie de communication

Site internet CMS

Gestion de projets

Langues vivantes

Stratégie marketing

Internet

Développement local/Marketing/Chef de projet/

Développement territorial

Tourisme

Culture