Laurence Lascary

Productrice



Diplômée d’un master en marketing et distribution dans

l’industrie audiovisuelle européenne (La Sorbonne-Institut

National de l’Audiovisuel), j'ai notamment

travaillé au sein de sociétés telles que StudioCanal ou

encore uniFrance (New-York).



En 2008 j'ai lancé ma société de production : De l'autre côté du périph'

DACP est une société de production audiovisuelle et

cinématographique proposant des programmes sur et

avec les populations sous et mal représentées à l'écran...



DACP est implantée "de l'autre coté du périph"

en Seine-Saint-Denis. (Cité du Cinéma, Saint-Denis)





Projets en cours :

Documentaire : Nos Daronnes, nos Mères, Potomitans ? Choeurs d'école,

La petite montagne

Court-métrage : La Reine de l'Evasion, Minh Tâm

Long-métrage : Un Tocard sur le toi du monde, Sound System

Web/Innovatioon : Gasoline



Nous travaillons régulièrement avec des entreprises/institutions

pour la réalisation de films promotionnels.



Pour en savoir plus envoyer un mail à contact@dacp.fr



Mes compétences :

Communication

Développement durable

Discrimination

Diversité

dynamique

Film institutionnel

Handicap senior

Inclusion

Physique

Video