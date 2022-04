Laurence LASSAGNE

Passionnée par le management de la qualité et la sécurité alimentaire j'ai pu, au cours de mes 15 ans d'expérience professionnelle, mettre en place des action correctives efficaces, réaliser des audits internes et de certification, être en contact avec les fournisseurs mais aussi sensibiliser le personnel aux règles d'hygiène tout en assurant le suivi du système de management de la qualité du laboratoire.



Ayant travaillé dans des entreprises certifiées IFS, BRC, ISO 22000, HACCP, je sais mettre en place et faire vivre un système de management de la qualité pour aboutir à la satisfaction du client.



Disponible pour vous apporter à la fois mon sens de l'organisation, mon sérieux et ma rigueur mais aussi pour vous faire bénéficier de mon retour d'expérience sur différentes situations vécues.



Mes compétences :

Enseignement

Agroalimentaire

Management

Gestion de la qualité

Fiche technique

Veille réglementaire

Gestion des réclamations

Microbiologie alimentaire

Cahier des charges