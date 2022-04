Laurence LEMÉNI

Les individus ont tous une richesse intérieure et un potentiel social . Les individualités se sont transformées en solitudes . Mais l'humain est un être de lien, et travailler autour de l'épanouissement personnel et des changements, c'est redonner un sens à une réalité concrète où l'on doit prendre la bonne place sociale, celle des échanges et du partage de moyens .

Les entreprises sont déjà sensibles à cette démarche d'employabilité .

L' accompagnement des personnes dans ce temps de mutations économiques est le moteur d'action des dispositifs .

Ma formation est pluridisciplinaire : Communication Relationnelle - Psychologie du Travail - Sociologie



Mes compétences :

Criminologie

Créativité

Communication de crise

Communication

Services