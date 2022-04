Laurence LEURENT

Je suis praticienne en analyse symbolique jungienne , j'accompagne le processus thérapeutique intérieur par l' écoute des rêves et l'interprétation de leurs symboles .



Je suis également professeur de yoga depuis 20 ans, j'enseigne le VINIYOGA en cours individuels ou collectifs.



J'anime des stages à thèmes : gestion du stress, yoga et cohérence cardiaque,yoga et mandala...



Je suis formatrice VINIYOGA de professeurs de yoga.



Mes compétences :

Accompagnement

méditation

Yoga