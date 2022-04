Laurence LEVEQUE

Consultante – coach, fondatrice de Ressources et Talents, j’accompagne les hommes, les équipes et les organisations à trouver du sens dans leur action, à déployer leurs talents afin de trouver leur équilibre et développer leur efficacité.

J’interviens en accompagnement individuel, en coaching d’équipe et en formations, en particulier sur les thèmes du leadership et de l’innovation, en France ou à l’étranger.

Ancienne directrice opérationnelle, mon intervention s’ancre dans la réalité de l’entreprise, ses enjeux, son environnement économique et humain.



En partenariat pour le Collège de Polytechnique, je coordonne des dispositifs de formations pour hauts potentiels et cadres dirigeants, en environnement international.



Je travaille avec un réseau d’intervenants qui partagent une même approche, centrée sur le respect des individus, la prise de conscience de ses forces et richesses, de sa propre vision du monde, et un travail sur l’équilibre corps – cœur - esprit.



Pour en savoir plus, visitez le site



Mes compétences :

Business

Coaching

Emballage

Formation

Gestion de projet

Innovation

International

International business

Management

Marketing

Marketing b to b