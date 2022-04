Laurence LEVERT

Femme d'action et de terrain, mon parcours professionnel orienté Business avant d'être tourné vers les Hommes, me permet d'offrir une double compétence et une bonne compréhension des enjeux des différentes parties prenantes de l'Entreprise.



J'évolue dans le domaine RH depuis 2003. J'y ai trouvé ma place, une vocation et une certaine légitimité. Plus spécifiquement dédiée au recrutement, ma reprise d'études en Master "Management Stratégique des Ressources Humaines" et mes dernières missions me permettent aussi une approche plus généraliste de la fonction RH.



Mes atouts :

- 20 ans d’expérience professionnelle dans des fonctions et des univers diversifiés

- Une bonne connaissance de l’entreprise et de ses métiers.

- Une bonne capacité à apprendre, à me remettre en cause et à me dépasser

- Un attachement très fort à la notion de service.