Laurence LEVRARD

16 ans d’expériences en Supply Chain, complétés par 3 ans en Commercial et 3 ans en Marketing : 3 grandes fonctions complémentaires pour mener à bien des missions et des équipes transverses

Un savoir-faire acquis auprès d’entreprises leader sur leur marché : Européen avec Kellogg’s, international avec Nestlé Waters



Depuis Nov 2009

NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

NCE - LEAN OFFICE PILLAR LEADER (Nestlé Continuous Excellence)

Domaines Lean Office Management : Rendre et maintenir les processus aussi lean, c’est-à-dire aussi agiles que possible, pour améliorer ainsi la position concurrentielle et la plus-value des organisations (à l’égard des clients, des actionnaires, du personnel et de la société).

#Processus transverse Litiges : élimination de 100% des sources de gaspillage (wastes) internes dans le processus end to end, en utilisant les outils Lean Value Stream Mapping et ECRS : Age des litiges passé de 290 à 100 jours, et montant en Euros réduit de 50%.

#Fonction Marketing : Gemba et résolution de problèmes ont conduit à la créations de standards (dont 5S E-mail) avec des gains en efficacité et en temps de 16,5%.





Mars 09 - Nov 09

NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION - Paris

SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT MANAGER

Suivi des Best Practices

A partir des indicateurs de performance et des tendances Supply Chain du marché, développer les opportunités et les projets.



Sept 06 - Mars 09

NESTLE WATERS SERVICES(Perrier-Vittel) - Paris

CO-STREAM LEAD DEMAND & SUPPLY PLANNING (projet mondial Nestlé Globe - implementation d'APO - SAP version customisée de Nestlé)

Adopter ou faire adapter la solution technique et fonctionnelle par le Business par la mise en relief d'écarts de pratiques et la mise en place de plans d'action permettant un démarrage transparent pour nos clients au 1er Janvier 2009



Sept 97 – Sept 06

NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION(Perrier-Vittel) - Paris

RESPONSABLE PREVISIONS DE LA DEMANDE FRANCE

Performance prévisionnelle moyenne : 85% grâce à l’obtention d’une meilleure collaboration avec le Marketing et le Commercial et à la prise en compte de données météo comme facteur explicatif de la demande

Missions additionnelles : durées 1 à 2 ans

#Coordination des opérations de lancement de nouveaux produits : Mise en place du processus d’échanges de document de validation de référencement interne et de suivi en comité des étapes de créations industrielles et commerciales. Processus toujours en place à date pour la France et l’Export.

#Prévisions Export : Développement de la collecte d’informations prévisionnelles auprès de 50 clients Export (filiales ou clients externes) représentant 85 % du volume exporté, assistance et conseil en prévisions sur les marchés

#Projets informatiques : plusieurs développements d’outils de prévisions ou d’aide à la décision.



Sept 91 – Sept 97

KELLOGG’S France - Paris

1993 - 1997 RESPONSABLE INTER-MARKET SUPPLY (producteurs en Allemagne, UK et Danemark)

Y compris : Recherche et management de prestataires logistiques externes (transporteurs internationaux et nationaux)



1991 - 1993 CHEF DE GROUPE MARKETING pour le marché Belge

Elaboration et développement pour le marché Belge de la stratégie et de l’opérationnel Marketing de la totalité du portefeuille (14 marques).



Mai 90 – Sept 91

KELLOGG’S UK – Manchester

1991 CHEF DE PRODUITS

1990 ASSISTANTE MARKETING EUROPE

Sept 87 – Mai 90

KELLOGG’S FRANCE – Poitiers

Commercial : RESPONSABLE DE SECTEUR



Mes compétences :

Lean