Laurence LHOMMEDET

L'entreprise-organisme de formation continue, Se former à Paris (SeFAP), a été créée pour mettre en place et développer des formations pour adultes qui soient source d’intégration sociale et professionnelle pour les bénéficiaires (voirArray).

SeFAP décline des formations professionnelles continues, diplômantes, dans les domaines hôtelier et de l'aide à la personne mais également des formations en langue et en sophrologie.

Cette création d'entreprise découle d'un parcours professionnel très diversifié, touchant aux domaines :

-de la formation professionnelle et de l'enseignement : responsable de formation et formatrice en français, histoire et géographie depuis 2000.

-de l'édition : éditrice et/ou responsable éditoriale depuis une quinzaine d’année, collaborant à la création, au suivi et à la parution d’ouvrages universitaires et de vulgarisation en sciences humaines, mais aussi de guides touristiques.

J’apprécie toujours de mettre mes compétences et expériences aux services de différentes maisons afin d'enrichir continuellement mon parcours et de varier mes activités éditoriales.

-d'auteure : ouvrages d'histoire et de bien-être

-de la sophrologie : détentrice d’un master en sophrologie caycédienne et praticienne en cabinet, à domicile et en tant que formatrice.







Mes compétences :

Formation

Formatrice

Français

géographie

Gestion administrative

Histoire

Responsable de formation

Sophrologue