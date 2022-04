Laurence LIZÉ

Après une expérience de plus de 20 ans dans la relation et la gestion du poste clients dans le domaine bancaire et des assurances, j'ai orienté mon parcours professionnel vers le credit management.



J'ai ainsi effectué, en free lance, des missions pour des entreprises d'activités variées et occupe le poste de credit manager au sein d'une belle affaire dans le négoce de produits sanitaires, carrelage, chauffage.







Mes compétences :

Gestion des contrats

Management d'équipe

Gestion du poste client

Responsable commercial

Credit Management