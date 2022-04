Laurence LOUBET

Dynamique , empathique, fiable, avec le gout du challenge je suis à la recherche d'un poste de responsable adjointe sur rennes et environs (10km), suite à un licenciement économique.

Pourquoi moi?

Parce que je me passionne pour mon métier , je maitrise parfaitement les techniques de vente,et la vente additionnelle n'a aucun secret pour moi.

Mon expérience professionnelle m'a permis d'affiner mes qualités commerciales et

relationnelles. Manager une équipe,transmettre mon savoir faire , satisfaire et

fidéliser la clientèle,analyser les indicateurs commerciaux et mettre en place des plans d'action, organiser les opérations commerciales et le merchandising, telles sont mes principales compétences.

Alors pourquoi pas moi !!!



Mes compétences :

• accueillir et fidéliser la clientèle

Analyse et mise en place de plans d'action

• encadrer et animer l'équipe du magasin

• applique la politique commerciale de l'enseigne

Gestion de conflit, traitement de réclamations cli