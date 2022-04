Laurence LOUBET

Diplômée du Master II de l'ENASS, dotée d'une expérience professionnelle d'un an dans le domaine de la gestion des sinistres IARD, je suis à la recherche d'une opportunité dans ce domaine, et reste ouverte à des postes de production ou de technico-commerciale, à court terme. Mon domaine de prédilection est l'IARD. Etant très sensible à la musique et à l'art, j'aimerais beaucoup travailler pour une société spécialisée dans la couverture d'instruments de musique ou d'ouvre d'art.



Mes compétences :

Instruction d'affaires nouvelles

Analyse des responsabilités civiles

Traitement des recours

Positionnement sur la prise en charge ou le refus

Calculs d'indemnités

Analyse des garanties des contrats d'assurance voy

Analyse des garanties de contrats d'assurance-vie

Etablissement de statistiques sur la rentabilité d

Réception et traitement d'appels

Microsoft outlook, Axapax, Siebel, Ellipse

Droit des contrats d'assurance

Comptabilité générale

Analyse financière

Procédures judiciaires

Statitiques et probabilités