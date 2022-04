Laurence LUCAS

D'origine informatique de gestion, j'ai commencé un parcours assez classique à travers diverses SSII pour le compte de clients typés assurance et banque.



Suite à mon intégration au Crédit Lyonnais en tant qu'ingénieur d'études informatiques à la DSI, j'ai rapidement évolué vers une cellule identifiée pour répondre aux problématiques quotidiennes fonctionnelles, métier et techniques des chaines de flux informatiques.



Après trois années de gestion de projets, d'incidents et correctifs, on me proposait un poste de chef de projet à la maîtrise d'ouvrage de la banque, secteur finances, pour gérer la fusion SI des comptabilités des particuliers et des entreprises.

Cette mission terminée, j'ai souhaité évoluer vers un secteur différent mais proposant tout autant de diversités fonctionnelles et de complexités : La Supply Chain.

Un diplôme de Master Spécialisé en Management des Systèmes logistiques plus tard, j'ai eu l'opportunité de rejoindre mon île natale La Réunion, chez SFR pour commencer par un poste de MOA que je connaissais bien.

Trois années plus tard, j'ai intégré la direction commerciale et logistique pour prendre en charge le pôle projets dédié.

Dès lors, j'ai entamé un projet logistique passionnant mêlant des acteurs et métiers divers comme le marketing, le commercial, les finances et achats,avec une très forte dépendance avec les ressources humaines.

Cela m'a permis de faire mes preuves sur le domaine de la logistique et d'accéder ainsi à ma nouvelle fonction.



Au quotidien, je partage mon temps libre entre mes retrouvailles de l'île et ma "longue" famille, comme on dit chez nous.