Laurence LUCIDO

- 14 ans d’expérience dans l’industrie semi-conducteur et le support Informatique.

- Chef de projet expérimenté dans le domaine des Technologies de l'Information

- Responsable des applications informatiques

- Support IT

- Environnement international (Asie, USA, Europe)

- Anglais courant



- LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/laurencelucido







Mes compétences :

Support informatique

Perl

Méthodologies

Clearcase

Management d'équipe

Process

Gestion de projets

CAO

Gestion de configuration

Support Utilisateur

Communication

Management de projet

Project Management

IT

Chef de Projet