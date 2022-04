Laurence MAMAN

Depuis plus de 20 ans, j'accompagne les entreprises dans leur croissance, depuis celles qui viennent de se constituer jusqu'aux entreprises cotées en bourse. Ayant également participer à des montages de " saving plan"( plan d'économie) ainsi qu'à la mise en œuvre .

Mes valeurs, ceux que nous pourrons partager et qui sont fédératrices de valeurs sont :

• proximité et échanges : construire un véritable partenariat

• souplesse, écoute et réactivité : être présent, disponible

• soutien : réunir et fédérer les différences compétences de la structure dans le contexte particulièrement difficile

• anticiper : prévoir et aider à prévoir

• fiabilité: actualiser en permanence les connaissance et les données

• savoir faire : manager, fédérer et motiver des équipes











J'apporte une expérience diversifiée de la gestion d'entreprise :

milieu industriel ( Elf aquitaine, Poron, Equipementiers automobile ( groupe, PME),

contexte commercial déterminant (PME tourisme, Jacobs Suchard, Auria, distribution informatique)

environnement public ( ministère, caisse des écoles, Sonacotra),

J'ai pu notamment accompagner certaines structures en :

définissant des outils de pilotage et de suivi de la performance( ceci dans le cadre de mission de contrôle de gestion)

assistant et accompagnant dans la mise en œuvre de progiciel de gestion intégré ou de GMAO & GPAO ( en tant que chef de projet, consultant finance)

mettant en place un crédit management et négociant des lignes de crédit auprès d'établissements bancaires ( ceci dans la cadre d'une mission de contrôle de gestion élargie pour une PME cotée)

rédigeant un projet de fusion pour 2 petites structures

valorisant des pertes d'exploitation pour le compte d'un cabinet d'assurance

Mes atouts

Ecoute, réactivité, disponibilité, souplesse, anticipation, savoir faire, soutien