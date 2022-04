Laurence MANDIN

Après une carrière de près de 17 ans dans le secteur du tourisme dans le Berry, j'ai mis le cap sur une autre région française et posé mes valises en Sarthe.

Une nouvelle vie s'accompagne de nouveaux challenges professionnels. Aussi, je pars à découverte de ce territoire, de ses hommes et ses femmes, avec le souhait de réussir en Sarthe et de proposer mon expertise en tourisme, développement territorial et communication.

Ma connaissance des collectivités territoriales et des institutionnels est un atout supplémentaire.

Curieuse et enthousiasme, j'aime relever des défis et accompagner les projets qui me sont confiés.



Mes compétences :

Développement territorial

Stratégie de communication